PUBLISHED : 2018-01-05 13:50:59

PC fik flere gode eksklusive spiltitler i 2017 end konsol segmentet

Redaktionen hos Metacritic har lagt en ganske underholdende artikel online, som tager et kig på spil udgivet til PC vs. Konsol i 2017.

Artiklen sætter fokus på PC segmentet havde flere gode PC-spil releases end vi så lanceret til konsoller gennem 2017. Kun tre eksklusive spil fik en score over 90 procent til konsol mens vi på PC fik over 40 spiltitler der scorede over 75 procent gennem 2017. Dermed et markant større udvalg af eksklusive spil at vælge mellem set med PC-brillerne.

Som nedenstående billeder viser PS4 blev præsenteret for 20 konsolspil, som scorede over 75 procent, Xbox One have et særlig hypet spil og Nintendo Switch havde 13 eksklusive spil gennem 2017.

Altså et massivt overtag af spil til PC gennem 2017.

Hertil blev der lanceret flere multi-platform spil til PC, som fik en grøn metascore i 2017.

Metacritic skriver følgende:

“The overall number of good PC games actually increased in the past year: 205 titles landed a green Metascore in 2017 compared to 178 in 2016. That means there were more good PC games to choose from than in any year since we began compiling these year-end surveys in 2009. And no console had that many options.”

Tager vi et kig på den vedlagte graf til PC, finder vi spiltitler som Divinity: Original Sin 2, som scorede højest i 2017 efterfulgt af Okami HD, Bayonetta, Lone Echo samt F1 2017. Det populære Rez Infinite ramte ind som nummer seks efterfulgt af What Remains of Edith Finch og XCOM 2: War of the Chosen. Cuphead og Night in the Woods slutter som ni og to hhv.