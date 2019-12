AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-06 20:05:13

PUBG Anti-Cheat opdatering til PC forsinkes

Fortnite og PlayerUnknown’s Battlegrounds, kæmper hårdt om computer spillerens gunst. Det popuære survival shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds, har på nuværende tidspunkt 30 millioner spillere på både PC og Xbox One

Fortnite og PlayerUnknown’s Battlegrounds, kæmper hårdt om computer spillerens gunst. Det popuære survival shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds, har på nuværende tidspunkt 30 millioner spillere på både PC og Xbox One, hvoraf PC-delen sidder på en massiv andal af de 30 millioner spillere.

PUBG Corp knokler indædt for ikke cheaters skal ødelægge spillet og fornøjelsen for brugerne, og deres lancering af PUBG anti-cheat opdateringen er en ud af flere værktøjer i kampen mod snyderne. Beklageligt er denne nye PUBG anti-cheat opdateringen nu blevet forsinket, og stod til release i går.

Nu melder PUBG Corp ”delayed for unexpected issue”

LÆS OGSÅ PUBG anti-cheat udvikler har bannet over en million spillere siden januar

Udviklerne bag, har via deres Twitter profil, bekræftet en mindre forsinkelse på grund af nogle kompatibilitetsproblemer, og lover en snarlig status på en ny lancering af PUBG anti-cheat opdateringen.

PUBG Corp skriver:

”The upcoming anti-cheat patch will block different helper programs that alter the graphics or aid in gameplay in some way, this includes ReShade, which isn’t a cheating tool because it’s just used to fix the improve the game’s muted color palette”

I samme omgang skriver PUBG Corp, at efter udrulningen af opdateringen, kan det være nødvendigt får visse brugere, at lave en re-installering af spillet. Der meldes også om potentielle problemer i forbindelse med NVIDIA ShadowPlay and audio/video capture apps.

Husk du kan vinde et MSI GTX 1070 Ti Gaming grafikkort på vores YoyuTube kanal. Den finder du HER