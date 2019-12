AUTHOR :

PUBG Corp. forklarer: It’s time to FIX PUBG

Er du stadig på PUBG-bølgen, vil det glæde dig at høre den sydkoreanske spiludvikler, PUBG Corp har afsløret nogle af deres kommende tiltag for igen at trække PUBG frem i rampelyset mellem de store drenge i klassen.

En kommende oktober opdatering, skal eliminerer en række af klagepunkterne fra fans af PUBG, og med titlen “It’s time to FIX PUBG”, har udviklerne bag konkretiseret en række punker opdateringen vil omhandle.



Her finder vi blandt andet serverperformance, klient performance (optimeret framerates), cheating, matchmaking samt en række generelle bugfixes. Sidstnævnte det som producenten omtaler som ”quality of life”



Den generelle overhaling af PUBG, gælder både til PC og Xbox One.



