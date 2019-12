AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-23 18:39:16

PUBG Miramar map releases i morgen til Xbox

Hvis du er med på konsolfronten, og tilmed også PUBG, så vil det glæde dig at vide PUBG Miramar mappet releases i morgen.

Hvis du er med på konsolfronten, og tilmed også PUBG, så vil det glæde dig at vide PUBG Miramar mappet releases i morgen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds får en stor opdatering tilgængelig i morgen, som bl.a. indbefatter et nyt Miramar map

Det nye desert map, er allerede lanceret til PUBG Mobile, og har gennem de seneste uger været i test-mode til konsol.

”The May patch for PlayerUnknown’s Battlegrounds is going to be released at midnight PDT and it will finally bring the Miramar map to the Xbox platform. It also brings some performance improvements.

There’s a new “predictive-based loading system” which will optimize map loading and make it faster, thus reducing issues in which players land before the buildings have loaded thus causing them to get stuck on objects that haven’t even loaded. This system will become more effective in the future as more data is accumulated”

Kommende PlayerUnknown’s Battlegrounds opdatering, bringer også nye features med sig, som allerede er lanceret til PC såsom et emote system, forbedret scope rendering samt en række brugerinterface tweaks.

Du kan finde den komplette liste over indholdet i PlayerUnknown’s Battlegrounds opdateringen HER