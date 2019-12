AUTHOR :

PUBG Xbox One og Xbox One X performance analyse

Er du hoppet med på det super populære PlayerUnknown’s Battlegrounds eller i daglig tale PUBG, og tilmed har hang til konsol, så er der netop dukket en ny analyse op på nettet, som viser PUBG Xbox One og Xbox One X performance hos Digital Foundry.

Der kommer kontinuerligt nye patches til, som optimerer frame rates, og dermed forbedret gameplay i PlayerUnknown’s Battlegrounds, som en øgte gamer ikke takker nej til. Dog forlyder det udviklerne bag PUBG ikke er helt tilfreds med performance på Xbox One X, og derfor vil de løbende arbejde på bedre ydelse i PUBG computerspillet.



Nedenstående video giver et indblik i, hvilke frame rates you m.v. du kan forvente mens du spiller PlayerUnknown’s Battlegrounds på Xbox One og Xbox One X.



Videoen viser også nyeste Xbox One X kommer lidt til kort i spillet.



Udviklerne bag PUBG skriver følgende:



“to put it bluntly, we are simply not satisfied with the games current console performance, and especially so during tense moments of onscreen action”



“Our goal is that PUBG stands up well when compared to other games in your collection, and this comparison begins the second you boot up the game. HDR and Safe Zone options, the quality of the individual assets, the speed at which they load and how they react to your selection are all things we will improve upon as we move towards creating a premium and higher quality experience.”