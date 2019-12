AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-06 09:37:54

PUBG anti-cheat udvikler har bannet over en million spillere siden januar

Anti-cheat software leverandøren BattleEye, har i en pressemeddelse forklaret, at de alene i januar, har bannet over en million spillere fra PC versionen af PlayerUnknown Battlegrounds.

Et kig på deres Twitter profil afslører også, at antallet af bannet spillere i januar, udgør mere end to tredjedele af antallet af bannet spillere i hele 2016 tilsammen.

Source: BattleEye



“We have banned over 1,044,000 PUBG cheaters in January alone,” BattleEye said on Twitter. “Unfortunately things continue to escalate.”



BattleEye blev grundlagt i 2004, og siden har deres succes som anti-cheat software leverandør taget fart. Selv omtaler firmaet sig som “gold-standard” inden for anti-cheat softwareløsninger. Blandt andet ser vi BattleEye i brug i spil som Battlefield og Arma serierne, inklusiv Battlefield 1942 og DayZ

Ifølge selvsamme Twitter profil, forklarer BattleEye også, at tendensen til cheats i PUBG er stærke stigende, og fra oktober 2017 og frem, er tallet eksplosivt voksende. Alene siden oktober, har BattleEye bannet 322,000 cheaters fra PUBG spillet. BattleEye har dagligt fjernet mellem 6,000 og 13,000 online cheaters pr.dag.

Holder statistikkerne fra BattleEye fra januar måned, så vil vi snart nærme os 33,700 bans pr. dag, eller et ban hvert 2,56 sekund.