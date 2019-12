AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-09 09:53:46

PUBG får War Mode føjet til menuen

Holdet bag PlayerUnknown’s Battlegrounds, er blevet mere klar i spytte omkring hvor de bevæger sig hen mht.kommende PUBG game modes. På nuværende tidspunkt kender vi battle royale og zombie mode, og nu melder udviklerne bag PUBG sig på banen med informationer om de fremover vil eksperimentere med nye game modes i spillet.

Holdet bag PlayerUnknown’s Battlegrounds, er blevet mere klar i spytte omkring hvor de bevæger sig hen mht.kommende PUBG game modes.

På nuværende tidspunkt kender vi battle royale og zombie mode, og nu melder udviklerne bag PUBG sig på banen med informationer om de fremover vil eksperimentere med nye game modes i spillet.

Blandt andet skulle de arbejde på et War Mode, som skulle blive i stil med konventionelle death matches, som vi kender fra spil som Call of Duty. Om man kan lide deres nye deroute, er nok en personlig holdning.



Holdet bag PlayerUnknown’s Battlegrounds forklarer:



”You start out with a submachine gun and it’s not over when you die. The teams keep respawning until one of them hits 80 points through a combination of kills, knockdowns and revives. this will be less frustrating for rookies for sure and offers a faster-paced game since players won’t have to scramble for guns to start the fighting”



Det nye War Mode, er pt. kun tilgængelig på custom servers, og disse kan kun sættes i værk af PUBG Partners på Windows baseret maskiner. Dog forlyder det public servers skulle være på vej.



Til maj skulle Xbox One versionen af PUBS endelig får adgang til Miramar sammen med Savage 4*4 mappet.