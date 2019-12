AUTHOR :

PUBG’s første store eSports turnering sparkes i gang til sommer

PUBG Corp. Har annonceret de vil hoste deres første officielle eSports turnering i PlayerUnknown’s Battlegrounds senere på året, og her vil op imod 20 professionelle mødes i Berlin for at kæmpe om en samlet pulje på 2 millioner dollars.



PlayerUnknown’s Battlegrounds turneringen afholdes 25-29 juli, og holdene får mulighed for at kvalificere sig gennem regionale turneringer, som afholdes i Nord Amerika, Europa og Asien.



PUBG Corp forklarer:



In the end, two teams will be selected as the world champions, one each for first-person perspective and third-person perspective.



For viewers around the world will be Battlegrounds’ in-game camera system, which will allow broadcasters to zoom in on the action and provide live commentary. But the event will no doubt be enhanced by PUBG Corp.’s proprietary server-side replay system. Unlike owners of the game on Steam, PUBG Corp. Is able to record entire matches in great detail and parse that data for later viewing.



Det skal dog lige nævnes, at omtalte bestemt ikke er den første turnering, som PUBG Corp søsætter. Gamescom Playerunknown’s Battlegrounds Invitational kommer forud, men her er samlet præmiesum holdt nede på $350,000. Denne løb af staben i august 2017 i Tyskland, og her deltog blandt andet Cloud9, Team Liquid, Team Solomid samt Luminosity Gaming.



Et event som blev set af over 5 millioner på samme tid takket være PandaTV. Siden er populariteten i Battlegrounds eksploderet, og især Kina er kommet til, som ikke har gjort udbredelsen mindre for PUBG Corp.



