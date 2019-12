AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-03 09:24:20

PUBG’s nye 4×4 map testes i final beta

PlayerUnknown’s Battlegrounds eller PUBG, forsætter den ufortrødne kamp i at være computerspillerens foretrukne valg fremfor Fortnite. Den nært kommende lancering af 4×4 km mappet, Codename: Savage, er efter alt at dømme i final stages.

PlayerUnknown’s Battlegrounds eller PUBG, forsætter den ufortrødne kamp i at være computerspillerens foretrukne valg fremfor Fortnite. Den nært kommende lancering af 4×4 km mappet, Codename: Savage, er efter alt at dømme i final stages.

Nye informationer bekræfter Codename: Savage fra indeværende uge starter den sidste finpudsning, som dog denne gang ikke bliver en open beta, men kun forbeholdt for særlig udvalgte.

Annonceringen kommer via spillets officielle Twitter profil, hvor en startdato hedder 7PM PDT on April 2nd, og dermed skulle løbet være kørt for dem der måtte have desperate ønsker om at være med til at teste det nye 4x4 map.

Der er endnu ikke frigivet informationer omkring en final release af det nye PUBG map.