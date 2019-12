AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-17 14:18:47

PlayStation 4 Pro Monster Hunter World og Glacier White Bundles annonceret

Mangler du en undskyldning for at komme med på konsol-bølgen, som får du nu den perfekte undskyldning. Sony har lanceret deres to nye limited edition PlayStation 4 Pro bundles i form af Monster Hunter World PS4 Pro og Glacier White PS4 Pro.

Skulle du ikke allerede have gættet det, er Monster Hunter: World PS4 Pro limited edition konsollen lanceret i forbindelse med Monster Hunter World spillet, som officielt frigives 26 januar 2018. Spillet udkommer til Xbox One, PlayStation 4 og PC.



Den nye limited Edition Monster Hunter: World PS4 Pro bundle, bliver kun tilgængelig via GameStop, og kun mulig at købe på selve release dagen for spillet. Prisen er sat til $450. Med i pakken får du også en DualShock 4 trådløs kontroller.



Sony frigiver også en Glacier White PS4 Pro bundle, som denne gang kan handles som en standalone konsol, og som også sælges eksklusivt via GameStop. Prisen sættes til $400.