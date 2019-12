AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-25 13:33:06

Pokemon RPG rygtes på vej til Switch i år

Nintendo har over årene haft stor succes med at introducere deres fans for Pokemon-universet via diverse spil. Nu gør gaming-giganten også klar til at forsøge sig på sin nyeste konsol.

Det blev sidste år bekræftet, at en Nintendo Switch-version af Pokemon RPG var under udvikling. Ingen vidste dog, hvornår spillet ville udkomme.

Nu melder forskellige rapporter, at udgivelsen allerede kan ske at finde sted i år. Det stemmer meget godt overens med en undersøgelse, som Nintendo netop har sendt ud til sine fans.

Nintendo har listet en række spil og spurgt fansene om, hvilket af dem de helst ser blive udgivet i løbet af 2018. Pokemon RPG var at finde på listen.

Intet er endnu blevet bekræftet af Nintendo selv. Men hvis en udgivelse finder sted i løbet af 2018, så forventes Nintendo Switch at kunne overtage helt op til 40 procent af det nuværende konsol-marked.

Det fortæller en del om, hvor populært Pokemon-universet i virkeligheden er iblandt gamere – især de yngste af slagsen.