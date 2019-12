AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-28 22:53:20

Populære 818 Reverse Heaven klar til New Blood Championship

818 Reverse Heaven har fået til opgave at forsvare de malaysiske farver, når New Blood Championship skydes i gang.

Den malaysiske kvalifikation til New Blood Championship er efter et par succesfulde dage i Kuala Lumpur overstået.

Et hav af Dota 2-hold deltog med forhåbningen om at få lov til at repræsentere Malaysia under New Blood Championship.

I sidste ende var det 818 Reverse Heaven, som sikrede sig denne ære. Det skete med en sikker 3-1-sejr over Genesis Esports i kvalifikationsturneringens finaleserie.

Med sejren kan 818 Reverse Heaven ikke blot se frem til at deltage ved New Blood Championship. Holdet kan ligeledes glæde sig over, at man med den succesfulde kvalifikation er blevet 1.000 dollars rigere.

Genesis Esports måtte på baggrund af nederlaget i Kuala Lumpur tage til takke med andenpræmien på 600 dollars.