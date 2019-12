AUTHOR :

2017-11-30

Pressemeddelelse: Over 200 hold konkurrerer nu i Danmarks officielle eSportliga - og flere kommer løbende til

Den 1. november startede kampene i Danmarks første officielle eSportliga, eSportligaen, og allerede nu, en lille måned efter kampstart, konkurrerer flere end 200 hold med langt over 1200 spillere i kampene i ligaen. Til maj vil ligaen ved et stort finalestævne kåre en officiel Danmarksmester i eSport som efterfølgende får mulighed for at repræsentere Danmark ved VM i eSport.

"Vi er virkelig stolte over, at der her en lille måned efter vi startede kampene, allerede er flere end 200 hold med over 1200 spillere, som løbende konkurrerer i ligaen. Vi har fra starten haft et mål om, at vi skal have 1500 spillere i løbet af første sæson, og det er vi ikke et sekund i tvivl om, at vi når. Der kommer hele tiden nye hold og spillere til", siger ligaansvarlig, Jens Christian Ringdal.



eSportligaen er Danmarks første officielle eSportliga, hvor helt almindelige danskere kan konkurrere med og mod hinanden i eSport. Ligaen drives af en selvstændig forening, stiftet af Danmarks officielle eSport forbund, eSport Danmark, i et samarbejde med DGI, Dansk Firmaidrætsforbund og Ungdomsringen. I eSportligaen konkurreres der i CS:GO og League of Legends på PC og FIFA på konsol.



Første sæson i eSportligaen kulminerer til maj måned 2018, hvor der afholdes et stort finalestævne som til sidst vil kåre Danmarksmesteren i eSport i de tre spil, der konkurreres i. Danmarksmesteren får efterfølgende lov til at repræsentere Danmark ved det officielle VM i eSport, som i 2018 afholdes i Kaohsiung i Sydkorea.



Om eSportligaen

eSportligaen er Danmarks officielle eSport-liga, hvor danskerne kan konkurrere i eSport med og mod hinanden. Kampene i eSportligaen startede den 1. november. Bag den nye eSport-liga står Danmarks officielle eSport-forbund, eSport Danmark, i samarbejde med DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Ungdomsringen og eSport Danmark.