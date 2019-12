AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-11 14:16:52

Quake Champions open beta starter denne weekend

Et hav af spil-titler, er løbet i åen siden vi blev introduceret til Quake for første gang, men nogle spil har det med at fange på en helt speciel måde, og her må man sige Quake er blandt, sammen med titler som DOOM og Wolfenstein. Det var også disse former for spil, der for alvor sendte FPS genren ind på popularitets-scenen.



Så er det godt vi har Quake Champions på vej ind, og hypen vokser næsten dagligt, og med denne weekends open beta i støbeskeen, er vi sikrer på weekenden for mange fans er reserveret til en omgang Quake, hvis du vel og mærke har downloadet en Bethesda Launcher

open beta starter 12 maj og varer indtil 21 maj, så der er ingen undskyldninger for ikke at komme med Quake bølgen.



Quake Champions Du skal dog være obs på bugs og andet skravl er en del af denne form for beta udgivelser.



Udviklerne bag sender denne open beta fasted med følgene tekst:



Quake Champions will actually be a free-to-play title. However there is a limitation and that is there will only be one character available for use, and given that the different characters have different skills and abilities, it could be limiting for some gamers. Players who want to unlock everything will have to pay a one-time fee, but other than that the game is pretty much free.

Credit: Bethesda