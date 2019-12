AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-11 11:17:26

QuakeCon 2018: RAGE 2 officielle gameplay trailer

En ny QuakeCon 2018 trailer for RAGE 2 er frigivet, som viser små syv minutters gameplay, og her ser vi et spil præsenteret, som er et mix mellem id Software shooter og Avalanche Studio’s open world koncept for at tilbyde det bedste fra begge.

Fede spil står på ryggen af hinanden for at kommer frem, og Bethesda tager en del af rampelyset under dette års event.

”As Walker, the last Ranger of the wasteland, you’ll traverse diverse landscapes using an array of powerful weapons and unique Nanotrite abilities to defeat ferocious factions, massive mutants, and the oppressive rule of The Authority”



Nyd den fede RAGE 2 officielle gameplay trailer herunder:

Credit: Bethesda Softworks