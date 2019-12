AUTHOR :

2018-03-07

RYGTE: Grand Theft Auto 6 tager udgangspunkt i Miami, og lanceres måske i 2022

YouTube kanalen ”The Know” sætter gang i rygterne om næste afsnit i Grand Theft Auto serien, som ifølge The Know bliver GTA VI kodenavn Project Americas, og tager udgangspunkt i Miami.

Det fremgår ikke, om det er nutidens Miami, eller vi skal tilbage i tiden i GTA VI kodenavn Project Americas spillet.



The Know omtaler et lanceringstidspunkt, som dog er 3-4 år fremme i tiden, og de gætter på 2022, som ifølge The Know vil dække GTA VI kodenavn Project Americas spillet ind på nuværende konsoller og PC sammen med next-gen konsoller. Her til formodes det konsolversionen af GTA VI kodenavn Project Americas spillet kommer for udfor GTA VI kodenavn Project Americas til PC.



YouTube kanalen omtaler en kommende kvindelig hovedperson, som naturligvis heller ikke er officielt bekræftet.



Det er vigtigt at pointere, at nuværende informationer om GTA VI kodenavn Project Americas, stadig er på rygteplan, og intet er officielt udmeldt fra Rockstar Games.