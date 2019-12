AUTHOR :

Razer Digital Game Store er producentens egen spilbutik på nettet

Razer løfter sløret for en ny Digital Game Store, som udover at kunne varetage online salget af spil – også belønner spillerne med zSilver loyalty rewards credits efter hvert indkøb af spil.

Der er ikke tale om en ny platform i stil med Steam eller Origin, men et sted, hvor du blandt andet kan købe Steam eller Uplay keys.



Den nye Razer Game Store, er tilgængelig via gamestore.razer.com, og listen af spil er alen lang fra dag et.



Why should customers choice to access and buy at Razer Game Store?

We at Razer promises exclusive offers, vouchers for games, discounted Razer peripherals on the RazerStore among other perks.



Her skulle der oplyse fordel blandt andet være tildelingen af zSilver loyalty rewards credits. Disse kan kunderne så efterfølgende benytte til køb af Razer produkter, selv om det umildbart vil kræve en del zSilver loyalty rewards credits for at kunne veksle dem til fedt gaming udstyr.



I første release er Razer Game Store lanceret i USA, UK, Tyskland og Frankrig.



Razer Game Store is live in the United States, UK, Germany and France with localized content, payment methods, prices, and customer support. Other countries will get a global storefront with U.S. dollar pricing.