AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-31 13:32:55

Razer Seiren Elite henvendt til den seriøse streamer med ønske om høj lydkvalitet

Razer producenten Razer, melder sig klar med deres nye Razer Seiren Elite mikrofon, hvor målet er at give især streamers et nyt våben mod knivskarp lyd uden støj fra udefrakommende elementer.

Her til har Razer med deres Razer Seiren Elite udstyret den med en digital og analog vokalbegrænser, så skal hindre forvrængning i mikrofonen, når ekstasen tager overhånd, risikoen for udbrud af høje toner følger med. Her vil mikrofonens teknologi reducere lyden selv under de mest intense råb, og dermed sikre en høj kvalitet.

Den nye Razer Seiren Elite mikrofon, kan kobles direkte til din PC, og kræver dermed ikke noget form for yderlige udstyr som en mixer eller konverter, for at opnå en bedre lydkvalitet.

Razer Seiren Elite mikrofonen er allerede tilgængelig, og udvider dermed deres Razer Broadcaster serie, hvor vi også finder deres populære Razer Kiyo streaming kamera, som byder på deres indbygget ring light, som vandt Tom’s Guide Innovation award.



Razer Seiren Elite prissættes til €219.99



Produkt high-lights:



• Single Dynamic Capsule – For rich and warm vocal quality

• Inbuilt High-Pass Filter – For ultra-clean recording signals

• Digital/Analog Vocal Limiter – For zero distortion

• 16-bit/48kHz Resolution – To optimize your stream

• Zero Latency Monitoring – For zero audio lag

• Flat Frequency Response Monitoring – For accurately reproduced sound



Microphone Specifications



• Sample Rate: min 44.1kHz / max 48kHz

• Bit Rate: 16bit

• Capsule: Single Dynamic Capsule

• Polar patterns: Cardioid

• Frequency response: 20Hz-20kHz

• Connectivity: USB only

• Max SPL: 120dB



Headphone amplifier



• Impedance: ≥ 16Ω

• Power output (RMS): 85mW (at 16 Ω)

• Flat Frequency Response: Yes

• Zero-Latency Monitoring: Yes

For at få alle specifikationerne med, kan du besøge Razer HER