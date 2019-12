AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-17 11:25:14

Razer Wolverine Tournament Edition lanceret

Razers nye Wolverine Tournament Edition er på vej til test på Tweak redaktionen, og vores test af Razer Wolverine Ultimate eSports controlleren, fik også vores barometer på overarbejder med et velfortjent 10-tal.

Razers nye Wolverine Tournament Edition er på vej til test på Tweak redaktionen, og vores test af Razer Wolverine Ultimate eSports controlleren, fik også vores barometer på overarbejder med et velfortjent 10-tal.



Nu er producenten altså klar med Wolverine Tournament Edition, en Windows 10 og Xbox One spillekontroller, som skal følge op på sidste release i samme kategori.



Igen kombineres Wolverine Tournament Edition kontrolleren med Razers Synapse software, hvor du stilles et hav af konfigurationer til rådighed.



Razer Wolverine Tournament Edition kontrolleren, er udstyret med multi-funktionsknapper, som kan programmers i op imod 500 personlige profiler alt efter hvilken spillestil du ønsker i et givent computerspil. Hertil kommer Razer Chroma farveladen af fede lyseffekter, for at toppe af.



Razer skriver følgende:



“They can also enjoy the advantage of “focus” and “agile” settings to reach greater headshot aiming precision or speedy response by changing sensitivity of thumb stick movement. Lighting effects powered by Razer Chroma allow for an immersive gaming experience, and the RGB LED lighting will flash together with the controller’s vibrations and other button actions. These visual settings can be customized and stored via Razer Synapse for Xbox”.



Specifikationer på Razer Wolverine Tournament Edition:



Razer Wolverine Tournament Edition controller

Features of the Razer Wolverine Tournament Edition include :

-Razer Synapse for Xbox

-4 Re-mappable multi-function buttons

-Mecha-Tactile Action Buttons

-Razer Chroma Lighting with selection from 16.8 million color palettes

-Hair-Trigger Mode with trigger stops

-Ergonomic non-slip rubber grip

-Play anywhere – Play on Xbox One or PC (Windows 10)

-Detachable braided cable



Du kan læse mere via den officielle Razer Wolverine Tournament Edition side HER



Prisen på Razer Wolverine Tournament Edition er sat til €140.



Vores egen lille konsol-nørd på Tweak.dk, glæder sig som et lille barn til juleaften over Razers nye Razer Wolverine Tournament Edition er på vej til test på Tweak redaktionen.

Razer