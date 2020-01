AUTHOR :

Razer afslører nyt Star Wars baseret gaming tilbehør

Hvis du er en stor fan af Star Wars, og ikke har noget imod at dekorere computerskrivebordet med Star Wars tema, kan Razer glæde dig med at fortælle, at de har annonceret nye Star Wars baseret tilbehør i forbindelse med fejringen af fjerde maj, også kendt som “May the fourth be with you”

Det nye gamer tilbehør omfatter en ekstra stor gaming musemåtte, en gamer mus og et gamer tastatur. Vi skal dog nok lige gøre opmærksom på, at disse er makeovers af allerede eksisterende Razer produkter.



For eksempel er musemåtten Razer Goliathus, og musen er deres nuværende Razer Atheris trådløse mus, mens tastaturet er Razer BlackWidow Lite, et mekanisk gamer tastatur, der blev annonceret sidste år.



“Star Wars is a cultural phenomenon with a rich history not only in cinema, but also in gaming. We are excited to join forces with Lucasfilm to create this special collection for our biggest fans and to bring the design of the saga’s most iconic characters to gaming peripherals.” fortæller Razer’s CEO, Min-Liang Tan.



Tastaturet prissættes til $100, musen til $60, og musemåttes til $35.



