AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-11 10:31:01

Razer lancerer sin egen energidrik, kaldet Respawn

Hvad skal der hældes ned i svælget, når du er optaget af en seriøs gaming med din Razer-mus og tastatur på din Razer gaming pc?

Hvad skal der hældes ned i svælget, når du er optaget af en seriøs gaming med din Razer-mus og tastatur på din Razer gaming pc?



Svaret er da Razer energidrikke. Hvad der oprindeligt startede som en aprilsnar for gag mange år siden, er nu blevet en realitet. Razer lancerede i dag sin helt egen energidrikke kaldet Respawn.

Razer havde først introduceret en spildrink kaldet Razer Venom som en aprilsnar.

Det var ikke et egentligt produkt på det tidspunkt, men virksomheden har ny et helt nyt tiltag på vej. Det er tale om en pulverformet drikkeblanding, som du bare dumper ned i en shaker med vand, når tørsten melder sin ankomst under kampens hede.



Respawn Respawn bliver tilgængelig i en æske på 20 for $ 24.99. Du kan også vælge en Razer Respawn mixer flaske til yderligere $ 29,99.



Razer hævder, at det vil give dig en "forbedret koncentration" og "øget opmærksomhed og fokus."

Producenten vil uden tvivl forsøge at prikke til etablerede brand som Monster og Mountain Dew på eSports scenen, som fylder godt i gadebilledet.



Redaktionen stiller sig naturligvis klar til test samples…

Kilde & Billeder

Razer. tomshardware