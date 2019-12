AUTHOR : Lars

Razer tilbyder dig penge for at spille

Razer rækker hånden ud imod computerspillerne for at få dem til at benytte sig af deres Cortex software, og til gengæld får du zSilver points retur.

Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er der ofte en catch klistret på, og det samme gør sig gældende med tilbuddet fra Razer, og så alligevel ikke.

Razer har sendt en pressemeddelse ud, hvor der forlyder de tilbyder dig betaling for at benytte dig af deres Cortex software mens du spiller, som gennem omtalte applikation, vil overvåge spillet mens du spiller spil som f.eks. Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends osv. Dog belønnes du ikke med penge, som du kan handle for i butikkerne, men til gengæld betales du i zVault points, som du så efterfølgende kan handle hardware og peripherals for i deres Razer online store.



Du får 3 zSilver points for hvert minut du spiller med Cortex software aktiveret med et max på 900 zSilver point pr. dag. For at stille det i kontrast til priserne på produkterne i deres shop, så starter priserne på 4500 point, og ender på 220.000 point, som er prisen for et mekanisk tastatur, så det er bestemt ikke noget du kommer sovende til.



Razer skriver følgende om deres Razer Cortex software:



Razer Cortex brings enhanced gaming performance, recording and streaming gameplay, and the ability to find the best gaming deals to a single screen with all your games just a click away. Unlock your system’s full potential with a variety of performance enhancing and optimization tools for higher frames per second or to cut down on boring load times. Whether you want an automated solution or to keep control over everything, higher PC gaming performance is at your fingertips.