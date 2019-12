AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-06-20 20:45:20

Razer vil ruske op i mobilgaming markedet!

Alt tyder på Razer brygger på planer, der vil ruske op i mobil-gaming markedet. Vi holder et vågent øje med nye informationer fra procenten.

Spørger man Razer, mener de selv at deres gaming laptops var med til at forny og ændre på opfattelsen af gaming på farten, et område der ellers ofte blev set til en side med, og ofte var en eftertanke for de fleste producenter. Nu har deres koncernchef, Tan Min-Liang udtalt i et interview at de planlægger en lignende revolution på de helt mobile enheder - altså tablets og smartphones.

Ifølge Min-liang er der slet ikke fokus nok på gaming i designet af hardware, som forbrugerne efterspørger. Razer har tidligere opkøbt flere firmaer der har haft mobilgaming på tallerkenen såsom minikonsollen, Ouya, som ikke formåede at få en bid af markedet efter en problematisk lancering og support fra spiludviklere.

Men hvad præcist Razer pønser på må fremtiden vise - Razer vil ihvertfald ikke bekræfte noget konkret endnu.

