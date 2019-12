AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-09-29 09:56:25

Red Dead Redemption 2 udsat til 2018 - ny trailer frigivet

Er du fan af spillet Red Dead Redemption, har du sikkert fulgt udviklingen meget tæt, og måske også fået den kedelige nyhed, at Red Dead Redemption 2 udsættes til foråret 2018. Nu er der frigivet en ny trailer, som giver os et spændende blik ind i historien i spillet

Fans af spillet Red Dead Redemption matte væbne sig med mere tålmodighed, da Rockstar tidligere på året forklarede, at Red Dead Redemption 2 blev udsat indtil næste år. I samme omgang lovede Rockstar, at de ville showcase mere fra spillet løbende, for at give de mange fans indblik i det der er i vente.

Som lovet, har Rockstar nu frigivet en ny Red Dead Redemption 2 trailer, som løfter sløret for nogle af de elementære dele i spillet.



Ganske som dets forgænger, handler Red Dead Redemption 2 om en vaskeægte western drama, og videoen giver en godt indblik i spillets historie.



“The story of outlaw Arthur Morgan and the Van der Linde gang as they rob, fight, and steal their way across the vast and rugged heart of America in order to survive,”



Planlagt release af Red Dead Redemption 2 var i efteråret 2017, men lanceringsdatoen hedder nu foråret 2018. Red Dead Redemption 2 frigives til PlayStation 4 og Xbox One.