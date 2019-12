AUTHOR :

Red Dead Redemption 2 understøtter 32 online spillere og fylder 105GB

Endelig, kunne man fristes til at sige. Om få uger tager Red Dead Redemption 2 næste skridt, og bliver officielt lanceret til Xbox One og PlayStation 4.

Datoen hedder helt præcis 26 oktober 2018, og skulle du derimod kigge i horisonten efter en PC version af Red Dead Redemption 2, så kommer du nok til at bruge ret meget tid på at spejde.

Der er ingen officielle informationer om en PC version af Red Dead Redemption 2.



Til glæde for konsol-folket, har Rockstar Games løftet lidt for låget med informationer, og heriblandt størrelsen på Red Dead Redemption 2 tager 105GB af din lagerplads.



Forsiden på Red Dead Redemption 2 PS4 Pro bundlen viser spillet understøtter op til 32 spillere via Red Dead Online servicen.



“America, 1899. The end of the wild west era has begun as lawmen hunt down the last remaining outlaw gangs. Those who will not surrender or succumb are killed. After a robbery goes badly wrong in the western town of Blackwater, Arthur Morgan and the Van der Linde gang are forced to flee. With federal agents and the best bounty hunters in the nation massing on their heels, the gang must rob, steal and fight their way across the rugged heartland of America in order to survive. ” fortæller Rockstar Games.

