AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-24 19:29:09

Renegades mister Yaman

Der er for alvor kommet gang i udskiftningen på eSports-holdene. Nu er det blevet Renegades' tur til at miste en af deres profiler.

Yaman "yam" Ergenekon har været en af de absolut mest loyale spillere for CS:GO-holdet, Renegades. Nu har han dog valgt at forlade Renegades for at vende hjem til Australien, hvilket efterlader holdet nede med en enkelt mand i forhold til at have en fuld og fast spillertrup.

De specifikke årsager til belsutningen er endnu ukendt. Indtil videre er den kun blevet forklaret med "personlige årsager".

Renegades er i færd med at undersøge markedet for en permanent erstatning. I mellemtiden er Michael "Uber" Stapells blevet hentet ind som midlertidig stand in.

"Ubers" ankomst har været en stor succes, da Renegades blandt andet har formået at kvalificere sig til tredje sæson af FACEIT's Electronic Sports Championships. Det skete først med en 2-0 sejr over Selfless, som sidenhen blev fulgt op af et gratis avancement på grund af en nødvendig tilbagetrækkelse fra Team SoloMid.