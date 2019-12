AUTHOR :

Resident Evil 2 ‘1-Shot’ demo frigives 11 januar 2019

Er du at finde mellem dem der venter utålmodigt på Resident Evil 2 Remake er du bestemt ikke alene. Taget i betragtning hvordan dette ikoniske franchise er udformet samt baseret på seneste screenshots, tyder alt på et forrygende på Resident Evil 2 Remake.

Skulle din tålmodighed være sluppet op, giver Capcom dig noget at forkorte ventetiden på med lanceringen af “1-shot” demoen af spillet. Resident Evil 2 ‘1-Shot’ demo frigives 11 januar 2019, altså dagsdato, og grunden til det ret bizarre navn, skal findes i “1-shot” demo kun kan spilles en enkelt gang.



Resident Evil 2 ‘1-Shot’ demoen byder på rollen som Leon, hvor du får udstukket en række opgaver, som du skal nå inden for en tidsramme på 30 minutter.



Fuldfører du alle, kan du restarte missionen og udforske resten af Racoon City indtil tiden er opbrugt.



Capcom fortæller selv:



”The same will happen if you die where you’ll be able to restart and keep playing until the 30 minutes is up. Once the demo is over, players will be treated to a exclusive cinematic trailer as a reward, but you won’t be able to play it again”



Det kommende remake af Resident Evil 2 er påtrykt en officiel lanceringsdato lydende på 25 januar 2019.

