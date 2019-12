AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-19 13:27:17

Resident Evil 2 Remake releases snart

Om Resident Evil 2 franchise er på vej, står stadig hen i det uvisse, men nu har en af de tidligere programmører kommenteret på rygtestrømmen.

Rygterne tyder på et remake af Resident Evil 2 franchise er på vej, og til trods for vi første gang stiftede bekendtskab med disse informationer, har vi stadig intet officielt set.



Nu melder der sig en profil på banen i form af Hiroyuki Kobayashi, som er en af programmørerne bag det første Resident Evil.



Hiroyuki Kobayashi udtaler følgende:



“The only thing I can tell you is about something that’s already out in the public. Resident Evil 2, a remade version, the game, will be out from Capcom soon.”

Første rygter kom fra denne video:



Det vil med andre ord sige Capcom måske mener business alligevel, og ikke bare varm luft for at holde hypen om Resident Evil 2 i live.



Spørgsmålet er så bare, hvad der menes med ”snart”. Skulle man bede om et perfekt udstillingsvindue, så var overstået E3 2017 jo oplagt, men intet blev bragt frem i dagens lys.



Næste udstillingsvindue kunne meget vel være Gamescom eller PlayStation Experience, hvis Capcom vel og mærke går i den retning mht. platform.



Vi holder naturligvis et vågent øje (ører) ude.