AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 10:04:00

Resident Evil 7 Gold Edition lanceres 12 december 2017

Resident Evil 7 Gold Edition udkommer 12 december, og døren til deres “ultimate survival horror experience” på PlayStation 4, Xbox One og PC.

Resident Evil 7 Gold Edition lanceres 12 december, og åbner derfor døren til deres “ultimate survival horror experience” på PlayStation 4, Xbox One og PC.



Med på vejen har Capcom frigivet nye trailers, som kan vække appetitten omkring hvad vi har i vente.



Resident Evil 7 Gold Edition bundle inkluderer følgende:



– Resident Evil 7 biohazard base game

– DLC “Banned Footage Vol.1 & Vol.2”

– DLC “End of Zoe”



Den nye “Banned Footage” DLC tager udgangspunkt i “the Baker mansion” som vi husker det fra videobåndene i sidste udgivelse af Resident Evil 7.



End of Zoe DLC’en afslører hvad der skete med Zoe og hertil kommer nye baner vi skal udforske.



Capcom skriver:



The remaining delayed DLC which will take the form of Not a Hero and will be launched on the same day the Golden Edition is made available and takes place after the events of Resident Evil 7, with the return of Resident Evil veteran Chris Redfield.



As a member of New Umbrella, Chris and team quickly set up a strategy to counter this latest threat. Will Chris once again solve the mystery of this latest outbreak and make it out of the plantation’s dungeons alive?