AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-27 08:38:15

Så er Nintendo SNES Classic Edition officielt annonceret

Nintendo SNES Classic Edition officielt annonceret, og sammen med den nye relancering af SNES Classic Edition, får du 21 spil og 2 kontrollers til $80.

Da Nintendo trak stikket for deres super populære NES Classic Edition, gik der en chok gennem fans, der matte kæmpe for overhovedet at få fingrene i en NES Classic Edition, og det virkede meget ulogisk, at Nintendo trak konceptet retur på et tidspunkt, hvor hypen var på sit højeste. Beslutningen kom lidt i kølvandet på omtalen af fokus blev flyttet til en relancering af deres SNES Mini, og tidspunktet får officiel lancering er kommet, hvilket uden tvivl vil sætte en dæmper på føromtalte retræte af NES Classic Edition koncept.



SNES Mini sendes på markedet fra 29 september, og vil sælge forud installeret med 21 spil, hvoraf det ene, Star Fox 2, aldrig har set dagens lys.



Listen af spil til SNES Mini er følgende:



Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X,Secret of Mana, Star Fox, Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ’n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!!, og Yoshi’s Island.



SNES Mini konsollen sælges med 2 kontrollere, som gør den oplagt til en gang multiplayer out of the box.



Prisen på SNES Classic Edition er sat til $80.