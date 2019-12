AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-27 00:29:40

Så meget kommer Ataribox til at koste

Ataribox står til at udkomme i 2018. I den forbindelse er prisklassen på den kommende konsol blevet afsløret.

Det er efterhånden længe siden, at Atari bekræftede, at man var i færd med at arbejde på en ny konsol ved navn Ataribox.

Nu er der endelig nyt at hente. Atari har således løftet sløret for en kommende pris og en kommende udgivelse.

Ataribox vil udkomme i butikshylderne til næste år, og hvis du er en af dem, der ønsker at få fingrene i den, så kommer det til at koste dig 250-300 dollars.

For pengene kan du se frem til at få en konsol, der er blevet udstyret med en AMD-processer og Radeon-grafik.

Du vil kunne bruge Ataribox til alt lige fra at spille computerspil til streaming og musikafspilning.