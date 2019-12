AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Så meget tjener en Overwatch League-spiller

Hvis du overvejer at blive professionel gamer, så ville det ikke være dårligt at stile efter Overwatch League.

Det er slet ikke dårligt at leve et liv som professionel gamer, især ikke, hvis du samtidig gør dig på Overwatch League-scenen.



Blizzard har nu valgt at offentliggøre alle oplysninger vedrørende Overwatch League, også hvad angår lønninger.



Blizzard bekræfter, at en almindelig spiller tjener omkring 50.000 dollars om året. Derudover er der også diverse bonusser, som kommer oven i.



De hold, der formår at vinde en såkaldt præstations-bonus, har krav på at uddele 50 procent af det beløb til sine spillere.

Hold, der spiller i Overwatch League, vil også have mulighed for at tilbyde deres spillere forskellige praktiske faciliteter, som er en del af Overwatch Leagues faste standarder.