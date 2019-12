AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-26 12:58:00

Sådan bliver du professionel gamer

For bare få år siden var der ikke mange, der troede på, at det ville kunne betale sig at sidde inden for og game hele dagen - faktisk ville de fleste forældre råbe af deres børn og sige, at de aldrig kunne blive til noget, hvis de ikke stoppede med at spille hele deres liv væk.

For bare få år siden var der ikke mange, der troede på, at det ville kunne betale sig at sidde inden for og game hele dagen - faktisk ville de fleste forældre råbe af deres børn og sige, at de aldrig kunne blive til noget, hvis de ikke stoppede med at spille hele deres liv væk.

Men det har vist sig ikke helt at passe, og i dag er der flere og flere, der lever af at være professionelle gamere.

Det er dog ikke nemt at leve af at være gamer, og det er ikke noget, du kommer sovende til. Det kræver stadig hårdt arbejde og en meget dedikeret arbejdsindsats, men til gengæld får du også mulighed for at lave noget af det, du elsker allermest: nemlig at game det meste af dagen.

Der er forskellige veje, du kan gå, hvis du gerne vil leve af at være gamer, men i den her artikel kommer vi til at kigge på den vej, hvor du lever som selvstændig og altså ikke er på eksempelvis landsholdet.



Du skal have et publikum

Det vigtigste er, at du skal have et publikum, der gerne vil følge med i, at du spiller. Uden et publikum er det svært at leve som selvstændig gamer.

Dit publikum er dem, du skal tjene penge på, og det er dem, der gør det muligt for dig at leve af at spille. Så det er enormt vigtigt at opbygge et så stort publikum som overhovedet muligt.

Det kræver blandt andet, at du har en platform at dele optagelser af dig selv på (YouTube eller et streaming-site), og at du konstant sørger for at levere nyt indhold til dit publikum. Det kræver også, at du har fundet din egen stil og kan fange dine seeres opmærksomhed.

Lev sundt og varieret

Det har ikke meget med at spille at gøre, men det er vigtigt, at du sørger for at passe godt på dig selv og din krop. Som gamer bruger du enormt meget tid indenfor, hvor du sidder stille og kigger på en skærm, og det er ikke sundt for din krop.

Så sørg for at spise en god, sund og varieret kost, og sørg for at sæt noget tid af dagligt til at komme udenfor - det er sundt, og din krop har brug for både at røre sig og for at få sollys. Det vil også give dig ny energi i forhold til at kunne spille mere og være mere fokuseret i dit arbejde.

Derudover er det enormt vigtigt at få en god nats søvn. Der er mere og mere forskning, der viser, at søvn nærmest er et vidundermiddel, når det kommer til at være i balance og for at kroppen kan reparere sig selv. Hvis du gerne vil lære mere om vigtigheden af søvn, kan du læse med hos Sleepzone, der giver dig en masse nyttig information om søvn.

Hav styr på det praktiske

Når du begynder at tjene penge som selvstændig gamer, så er det vigtigt, at du har alt det praktiske i orden. Det betyder blandt andet, at det kan være en god idé at starte dit eget firma op, så du kan begynde at fakturere de virksomheder, du samarbejder med.

Selvom du er gamer, så skal du stadig holde styr på dine finanser og sørge for at alting går korrekt for sig, så du overholder alle regler og love som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er en god idé at benytte sig af et program som Dinero, der gør det nemt at lave faktura og også holder godt styr på dine finanser i din virksomhed, så du kan fokusere på at spille og underholde dit publikum.