AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-23 10:35:31

SEGA Forever Collection Classic lanceret til Android og iOS

SEGA Forever Collection annonceret, som vil bringe alle de klassiske SEGA Games ind på Android og iOS

De fleste af os med lidt år på bagen, husker uden tvivl SEGA games, som var en sand tidsrøver i barndommen for mange. Beklageligt endte nydelsen grundet de stoppede produktionen og deres gaming hardware, men nu er bøtten vendt, og det japanske firma byder igen inden for til SEGA games collection til Android og iOS.



Her stopper nyheden dog ikke. Alle spillene i SEGA games collection, er gratis at spille – dog skal man lige accepterer reklamer, hvis man vil nyde godt af SEGA games collection.



Det forlyder dog, at producenten planlægger en reklamefri version af SEGA games collection, mod du betaler et mindre gebyr.



Der bliver mulighed for du kan synkronisere dine spil online, og så bliver der et online leaderboard, som konkurrence-genet også plejes. Det bliver også muligt at nyde SEGA games collection offline, og så bliver der support for en Bluetooth kontroller.



På nuværende tidspunkt, er der 5 spil tilgængelig i SEGA games collection, men udviklerne bag forsikrer flere løbende støder til.



Listen i SEGA games collection består pt. af følgende:



Sonic the Hedgehog

Altered Beast

Phantasy Star II

Kid Chameleon

Comix Zone



Du kan finde omtalte spil fra SEGA games collection via Play Store og iOS App Store – du skal bare søge efterr “SEGA Forever”

