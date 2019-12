AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-31 20:13:31

SK Gaming og Renegades bliver en del af WESA

WESA har ikke ligefrem det bedste ry i eSports-branchen. Det har dog ikke skræmt SK Gaming og Renegades væk fra at blive nye medlemmer.

SK Gaming og Renegades går for at være to af de mest prominente CS:GO-hold. Fælles for dem er desuden også, at de for nyligt har valgt at blive en del af World Esports Association, der også går under forkortelsen WESA.

De to hold er de første fra NA til at blive en del af den ellers europæisk-dominerede organisation.

WESA blev skabt tilbage i maj sidste år. Organisationen startede som et samarbejdende projekt mellem ESL og otte forskellige CS:GO-hold.

Meningen med WESA var at sikre CS:GO-spillerne bedre vilkår. Organisationen har dog ikke været nogen udpræget succes, tværtimod. FaZe Clan, som var en af grundlæggerne, er ikke længere en del af WESA.

Desuden valgte journalisten, Richard Lewis, tilbage i januar at rapportere nogle yderst alvorlige anklager fra en række anonyme kilder. Kilderne gav alle til kende, at WESA i 2018 bevidst planlægger at tvinge deres medlemmer til kun at deltage i begivenheder, som organisationen har sagt god for på forhånd.