AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-03 20:10:40

Salget af computerspil som digital kopi vokser voldsomt

Er du til den digitale version af en computerspil, eller foretrækker du en hard-kopi af dine ynglings spil. Faktum er, at salget af den digitale version er stødt stigende.

Det kommer næppe som nogen stor overraskelse, at der sælges flere computerspil som digital version, end old fasion hard-kopi, og disse tal bliver nok ikke byttet rundt henover natten. Naturligvis vil der være en skare, som stadig vil jagte den fysiske version af et computerspil, som stadig giver lidt mere personlighed end en digital nøgle hentet fra Steam m.v. Her til kommer gruppen af computer gamers, der bare må eje det unik sammensatte gamer collections, som bringer andet til bordet end bare computerspillet i sig selv.



Men faktum er, der sælges langt flere digitale kopier af spil, end der gør som fysisk kopi.

EA har sat lidt tal på vi kan forholde os til, og EA mener op imod 40 % af alle computerspil der sælges, vil være digital tilkøbte spil inden vi smutter over i 2018.



Til at støtte op omkring denne udtalelse kommer IDATE DigiWorld Research, som forudser 90 % af alle solgte computerspil, vil være handlet digitalt omkring 2021.



Selvsamme forudser ligeledes alle indtægter skabt via salg af computerspil, vil stige fra €48.1 milliarder i 2017 til €73.1 milliarder i 2021.



Om den fysiske version af et computerspil nogensinde ebber ud, er nok tvivlsomt, da mange køber PC spil som fysisk kopi udelukkende for samlerværdien og evt. gensalgsværdien.

