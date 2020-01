AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-28 10:13:44

Screenshots frigivet til Wolfenstein: Youngblood

Bethesda har udgivet de første officielle screenshots til Wolfenstein: Youngblood via spillets officielle Steam side. Det nye Wolfenstein spil, bliver udviklet af MachineGames og Arkane, og som sin forgænger vil Wolfenstein: Youngblood inddrage en id Tech-engine.



I Wolfenstein: Youngblood, kan du team up med en ven eller spille alene, level up, udforske, fuldføre missioner for at låse op for nye evner, våben, gadgets, kosmetik og meget mere.



Folkene bag spillet lover at Wolfenstein: Youngblood kommer med den mest innovative Wolfenstein oplevelse til dato.



Teamet bag spillet fortæller:



From a new base of operations located deep in the heart of the Paris catacombs, players will plan how and when to attack and dismantle the Nazi regime.



Wolfenstein: Youngblood er programsat til 26 juli 2019.



Billeder & Kilde

Steam