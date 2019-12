AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-03 19:51:15

Se Witcher 3 afviklet i 8K @ 60fps og 7680 x 4320 pixels (video)

Hvis du tror du sidder med et vildt gaming system, så tro om igen. YouTuberen ThirtyIR, viser hvordan geden skal barberes, når det kommer til high-end gaming maskine, og Witcher 3 afviklet i 8K!

Det skal lige nævnes ThirtyIR siden 2011, har streamet 4K Ultra HD, og altså nu tager næste leap i hans projekt til streaming i 8K.

Den seneste video i rækken viser altså, hvordan man med det rette hardware, kan presse citronen til det maksimale. Nyd videoen, hvor han streamer The Witcher 3 Wild Hunt @ 60 fps i 8K.



Følgende specifikationer er i brug:



– PC RIG

Monitor: Dell UP3218K – 8K IPS LCD Monitor

GPUs: 4x GTX TITAN Xp (2017) 4 WAY SLI @ 2038Mhz / 13358Mhz

MoBo: Asus Rampage V Extreme (X99)

CPU: i7 6950X @ 4.30GHz

RAM: Corsair Dominator Platinum DDR4 3200Mhz (64GB)

PSU: Corsair AX1500i

CASE: Cooler Master Cosmos II

OS: Samsung 850 Pro 256GB

Games/Programs: Samsung 840 EVO (RAID-0) / Samsung 850 EVO

– THE ASUS RoG SWIFT (G-SYNC) RIG



Monitor: Dell UP3017Q OLED – 4K OLED Monitor

GPUs: 4x GTX 1080 Ti 4 WAY SLI @ 2025Mhz / 12110Mhz

MoBo: ASRock Extreme11 (X79)

CPU: i7 3970X @ 4.80GHz

RAM: Corsair Dominator Platinum DDR3 2133Mhz (32GB)

PSU: EVGA SuperNOVA 1600 T2

CASE: Corsair Carbide Air 540

OS: Samsung 840 Pro 250GB

Games/Programs: WD Caviar Black (2TB)

"This video of The Witcher 3 Wild Hunt was gameplay in 8K maxed out including Nvidia Hairworks, HBAO+, and other settings. Watch the video in 8K 60FPS by selecting the *4320p60* option by clicking the ‘gear’ icon – be sure to use either Chrome or Edge browsers to enjoy the video in full 8K 60FPS".

Credit: kotaku