AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-29 07:39:08

Sekiro og Resident Evil 2 Remake afviklet i 8K på to NVIDIA RTX Titan

YouTuberen ThirtyIR har delt to nye videoer, som viser Sekiro: Shadows Die Twice og Resident Evil 2 Remake afviklet i 8K på max settings.

YouTuberen ThirtyIR har delt to nye videoer, som viser Sekiro: Shadows Die Twice og Resident Evil 2 Remake afviklet i 8K på max settings. For overhovedet at gøre dette muligt, har ThirtyIR inddraget to NVIDIA RTX Titan konfigureret i SLI.



Set ud fra videoerne, håndterer Sekiro custom SLI Ganske godt selvom der opleves stuttering problemer undervejs. Sekiro: Shadows Die Twice formår dog stadig at smide 60fps af sig på trods af spillet er sat på max settings.



Vender vi blikket mod Resident Evil 2 Remake videoen, så fungerer SLI skaleringen ikke optimal.

Resident Evil 2 Remake kører med framerates mellem 35-53fps, og and SLI skaleringen placerer sig mellem 80-90%, og bærer derfor præg af manglen på en optimeret SLI profil.



Selvom disse tests er underholdende, så er 8K gaming langt fra at blive mainstream.

Kilde: Thirty IR

Kilde: Thirty IR

Billede & Kilde

Thirty IR