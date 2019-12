AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-03 10:11:38

Seneste spilnyheder uge 14

Spilindustrien sidder ikke med fingrene flettet og drikker kaffe og spiser basser. Der er konstant fast overfeltet i håb om at vinde spillerens gunst. Ofte er det de helt store spiltitler der løber med alt det sjove, som vi så med seneste release af FC5, eller bedre kendt som Far Cry 5, som Tweak testede før Påske.

Spilindustrien sidder ikke med fingrene flettet og drikker kaffe og spiser basser. Der er konstant fast overfeltet i håb om at vinde spillerens gunst. Ofte er det de helt store spiltitler der løber med alt det sjove, som vi så med seneste release af FC5, eller bedre kendt som Far Cry 5, som Tweak testede før Påske.

Men andre aktører melder sig også på banen med spændende nyt.

Middle-earth: Shadow melder om lancering af nye gratis opdateringer til Middle-earth: Shadow of War i de næste måneder, som blandt andet også omhandler fjernelse af micro-transactions.

New free updates coming to Middle-earth: Shadow of War in the next months, will remove micro-transactions.

Informationerne stammer direkte fra hestens mule, Monolith, som løfter en del af sløret for kommende updates til det populære spil, som blandt andet indbefatter bortskaffelse af Gold, War Chests og Market.

Monolith skriver følgende:

“While purchasing Orcs in the Market is more immediate and provides additional player options, we have come to realize that providing this choice risked undermining the heart of our game, the Nemesis System. It allows you to miss out on the awesome player stories you would have otherwise created, and it compromises those same stories even if you don’t buy anything. Simply being aware that they are available for purchase reduces the immersion in the world and takes away from the challenge of building your personal army and your fortresses. In order to fully restore the core promise of the Nemesis System, we’ll be permanently removing Gold, War Chests and the Market from Shadow of War.”

Det forlyder ligeledes, at Monolith implementerer nye player skins, skill tree add-ons, gear system opgraderinger og nye progression opdateringer.

Monolith fjerner Gold, War Chests og Market fra 17 juni.



Første Devil May Cry HD Collection patch på vej, som fylder 1.8GB

Capcom har lanceret deres føste opdatering til Devil May Cry HD Collection. Den første opdatering til spillet fylder 1.8GB, men producenten har ikke løftet sløret for indholdet i opdateringen.

Dog skulle der blandt andet være fokus på hastighedsoptimering, når man som spiller kommer forbi 60 fps. Hertil skulle en række bugs i spillet være fixet. Blandt andet melder flere sig på banen med problemer med lyden i spillet, men der er ingen officielle udmeldingen på, om dette skulle være løst med deres første opdatering til Devil May Cry HD Collection.

Første kig på The Last Of Us og Red Dead Redemption afviklet på PC via en emulering

John GodGames Emus, har frigivet nogle spændende videoer, som viser The Last of Us og Red Dead Redemption afviklet på PC via en emulering takket være RPCS3. RPCS3 er den bedste emulator på markedet til Playstation 3, om som det fremgår, kan Red Dead Redemption afvikles uden voldsomme grafiske glitches på trods af performance ikke er banebrydende.

Det er også første gang vi ser The Last of Us afviklet på RPCS3, og her springer tydelige grafiske glitches i øjnene sammen med elendig performance. Her bliver emulatoren for alvor sat på prøve i at kunne levere høje framerates og optimering af den grafiske performance i spillet.

Så kan du ikke vente op PC versionen, er en Playstation 3 emulator måske et alternativ.

Credit til John GodGames Emus

Credit til John GodGames Emus

Credit til John GodGames Emus

Credit til John GodGames Emus

Vi følger naturligvis op på flere spændende spilnyheder.