AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-29 11:12:09

Seneste store opdatering til Nintendo Switch tilføjer Boost Mode

Den seneste store opdatering til Nintendo Switch (8.0.0), ser ud til at inkludere en såkaldt “Boost Mode”, som Nintendo indtil videre ikke har snakket om.

Den seneste store opdatering til Nintendo Switch (8.0.0), ser ud til at inkludere en

såkaldt “Boost Mode”, som Nintendo indtil videre ikke har snakket om.



8.0.0 opdateringen bragte flere nye ting på banen, blandt andet generel forbedring af

softwaren, og nye ikoner. Hvad Nintendo ikke har udmeldt (indtil videre) er en boost

mode, der efter sigende skulle overclocke CPU’en fra 1 GHZ og op til 1,75 GHz i

visse situationer.



Dette stod ikke engang i patch notes, men blev opdaget ved et kig under

“motorhjelmen” af en bruger på Discord, ved navn “Retroarch”.



Denne boost mode betyder kort sagt, at spil loader hurtigere og kører bedre end

tidligere. Eksempelvis er loading tiden i Super Mario Odyssey og The Legend of

Zelda: Breath of the Wild, reduceret ret markant.



I Breath of the Wild er der skåret 8 sekunder af fast travel tiden, hvilket bringer tiden

ned fra 19 sekunder og ned til 13.



Ligeledes er indlæsningen af savegame forkortet fra 31 sekunder og ned til kun 21

sekunder.



Indtil videre ser det ud til at det enkelte spil/stykke software skal opdateres for at

kunne gøre brug af denne boost mode. Derfor er det langt fra alle spil der er

optimeret endnu, men mon ikke vi efterhånden ser opdateringer til de forskellige spil

dukke op.

Kilder og billede:

Nintendo, Digital Trends, GBATemp, Gearnuke