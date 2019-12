AUTHOR :

Shark Gaming lander stor million-investering til international ekspansion

Udviklingen inden for gaming tager fart lige nu, og markedet er de seneste år vokset eksplosivt. Analyser peger på, at op mod 96 % af alle danske teenagedrenge spiller computerspil, og det kræver godt gear.

Udviklingen inden for gaming tager fart lige nu, og markedet er de seneste år vokset eksplosivt. Analyser peger på, at op mod 96 % af alle danske teenagedrenge spiller computerspil, og det kræver godt gear. Det leverer danske Shark Gaming, der netop har landet en stor millioninvestering til at videreudvikle forretningen og skabe et internationalt væksteventyr.

“Shark Gaming er født som en hardwarebutik, og de har bygget et virkelig stærkt brand og en god forretning op. Flere af de største e-gaming-hold, fx Astralis og North, bruger deres skræddersyede computere, og det er et virkelig solidt fundament. Vi vil gerne være med til at tage Shark til det næste niveau og sikre en international vækst,” forklarer Søren Lottrup fra familiefonden ELWIS A/S, ny medinvestor i Shark Gaming. “Når det gælder gaming, tror jeg, at vi kun har skrabet i overfladen. Markedet er inde i en fantastisk udvikling, og det bliver endnu større. Ikke mindst fordi den teknologi, der driver oplevelsen, hele tiden udvikler sig, og der er stadig mange nye teknologier, der mangler at tage fart.” I forbindelse med investeringen er Søren Lottrup indtrådt som bestyrelsesformand i Shark Gaming.

Professionel sport kræver professionelle leverandører

Hos Shark Gaming glæder man sig selvsagt over de muligheder, som investeringen fra ELWIS A/S giver. Virksomhedens slogan er ‘Maximize your potential’ – og det kan Shark nu også selv gøre: “Gaming er blevet en professionel sportsgren, og det smitter af på os som leverandør. Vi skal blive endnu større, så vi søgte efter ‘smart money’ – nogle, der kan hjælpe med at udvide forretningen samtidig med at de kan rådgive. Valget faldt på ELWIS A/S, fordi de er oprigtigt interesserede – de har nysgerrighed og gejst for det her projekt, og det er vigtigt,” forklarer Daniel Gerhardt, adm. dir. i Shark Gaming og co-founder bag den snart ti år gamle virksomhed. “Lottrup-familien har en bred erfaring inden for forskellige brancher og har bevist, at de kan vækste virksomheder. Det giver os værdifuld viden og netværksmuligheder.”



Vi vil være de bedste

Shark Gaming blev etableret i 2009 som en reaktion på et marked præget af dårlige kinesiske gaming-computere, der blev solgt for dyrt og med ringe rådgivning. Nichen med skræddersyede computere viste sig at være et pletskud, og efter bare to år omsatte Shark Gaming for 20 mio. kr. om året. “Vi har valgt, at vi vil være de bedste på markedet – og det virker. Alle andre har fokus på prisen, og så vinder de billigste. Men du kan ikke bygge videre på noget, hvor du tjener 5 %. Det er svært at tage mere for et produkt, hvis det ikke kan noget andet end konkurrenternes, og derfor sælger vi unikt hardware og design under vores eget brand – det er vores force. Når vi ikke kan sammenlignes med andre, taber vi aldrig kampen”, forklarer Daniel Gerhardt. Shark Gaming vandt i øvrigt Herlev Kommunes Virksomhedspris 2018 for sit arbejde med unge, der har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet.



Langsigtet investering med både kapital og know-how

Søren Lottrup betegner investeringen som langsigtet: “Vi sætter gang i en trindelt raket – vores ambition er at tage virksomheden til det næste niveau gennem nye kundeoplevelser og international vækst, og det tager den tid, det tager. De er 20 passionerede eksperter, der ved, hvad der rører sig, mens vi ved noget om strategisk forretningsudvikling med et internationalt perspektiv. Det er en rigtig skarp kombination.” I første ombæring gælder det om at få Shark Gaming ud over landets grænser: “De har allerede selv taget det første spæde skridt i Sverige, så nu går vi i første omgang efter Norden og derefter endnu længere ud!”

