AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-27 16:01:23

Sims 4 udgives til konsollerne i november

Hvis du har gået og ventet på udgivelsen af det nye Sims 4, så kan du nu godt begynde at klappe i hænderne.

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at Sims 4 ville blive udgivet til konsollerne i november, og nu er der endelig blevet sat en officiel dato på den 17. november til PlayStation 4 og Xbox One.



EA Access-brugere vil dog have mulighed for allerede at give sig i kast med spillet, når vi når den 9. november.



Sims 4 er den første store Sims-udgivelse til en spilkonsol siden Sims 3, der tilbage i 2010 blev udgivet til PlayStation 3, Xbox 360 og Nintendo Wii.



EA har tilmed bekræftet, at Sims 4 vil modtage periodemæssige opdateringer. Der vil desuden komme mere indhold til spillet, når vi har rundet den 17. november.