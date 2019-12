AUTHOR :

Skænderi over computerspil resulterer i teenager skyder og dræber kammerat

WLTX19 har sat fokus på en trist episode, som involverer en 16 årig colombiansk dreng og hans ven gennem mange år.

Alt tyder på mordet skete på grund af et skænderi forbundet med et computerspil. Forklaringen fra den colombianske politi lyder på en af de implicerede personer, Cisco Knightner, spillede en basket bold spil med tre af hans venner, og her opstod et skænderi af svær kaliber.

Den anklagede part i sagen, skulle have trukket et våben og efterfølgende have skudt Knightner, som var død inden ankomst til hospitalet.

Grundet en lav alder på drabsmanden, er navet stadig tilbageholdt. Vennen der affyrede skuddet skulle efterfølgende selv have kontaktet politiet og forklaret episoden. Anklagen lyder nu på overlagt mod og besiddelse af våben.

Det er stadig uvist om anklagemyndigheden forsøger at få ham dømt efter reglerne som en voksen.



"I never thought that a friend would just do that to him," forklarer Knightners 11 årige søster, Faith Knightner-Diggs.



WLTX19 er inde på, at computerspil har en voksende tendens til at være platform for kriminalitet, og i Califonien omtales en lignende sag, hvor en 28 årig man, Matthew Nicholson beskyldes for at have skudt hans egen mor, efter et computerspil havde fået mandens temperament i kog.



En af de nyere sager med nedskydning på en skole i Florida, har fået guvernøren i Kentucky til at pege i retning af påvirkningen fra voldelige spil, kan være grobund for voldelige handlinger.



“...they’re [video games] forced down our throats under the guise of protected speech. It’s garbage. It’s the same as pornography. They have desensitized people to the value of human life, to the dignity of women, to the dignity of human decency” forklarer Bevin.



Vi følger op, når der støder nye informationer til.

Du kan læse mere om episoden via nedenstående link.

