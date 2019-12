AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-14 16:32:58

Skyrim ankommer til Switch i november

Ventetiden er snart forbi. Om kun to måneder bliver Skyrim gjort tilgængelig til den populære Nintendo Switch.

Skyrim var et af de spil, der fik absolut mest opmærksomhed i forbindelse med lanceringen af de første Nintendo Switch-trailers.

Dengang var der ingen, der vidste, hvornår spillet ville blive udgivet, men nu er der endelig nyt at hente på den front.

Nintendo har i dag bekræftet, at Skyrim er sat til at ramme butikshylderne den 17. november 2017.

Det er stadig uklart, hvilken Skyrim-version vi kommer til at blive præsenteret for. Det bliver enten en Skyrim Special Edition eller den originale version.

I mellemtiden har Bethesda bekræftet, at man i 2018 vil bringe spil som Doom og Wolfenstein II: The New Colossus til Nintendo Switch.