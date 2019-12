AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-26 10:55:35

Sneakpeak af kommende PlayerUnknown’s Battlegrounds 4x4 map

Det nye PlayerUnknown’s Battlegrounds 4x4 map, er mindre end vi er vant til, men det gør bestemt ikke ventetiden ind til april nemmere. April bliver efter alt at dømme uset til at være release tidspunktet for det nye PlayerUnknown’s Battlegrounds 4x4 map

Det nye PlayerUnknown’s Battlegrounds 4x4 map, er mindre end vi er vant til, men det gør bestemt ikke ventetiden ind til april nemmere. April bliver efter alt at dømme uset til at være release tidspunktet for det nye PlayerUnknown’s Battlegrounds 4x4 map ifølge Chang Han Kim, CEO and executive producer hos PUBG Corp.

CEO Chang Han Kim og Brendan Greene, creative director bekræfter i nedenstående video, og det nye PlayerUnknown’s Battlegrounds er på trapperne, og snart er at finde på deres testservere.

“Today we are happy to announce that our public testing phases for our new map will begin in early April,” Kim said in a video posted today to celebrate the game’s one-year anniversary. “We would like to go back to the days of when we were developing the game and pursuing open development once more, testing this game with our players and completing it together with you guys.”

“The first step in that is getting the 4-by-4 map in your hands much earlier, so we can get your feedback and really improve the map early in development, so when we finally release it it’s the best it can be,” forklarer Greene.

Videoen udspringer fra dette års Game Developers Conference, og her får vi en snas af kommende map.

Den nye bane i PlayerUnknown’s Battlegrounds måler kun 4 km x 4 km, og her forklarer Brendan Greene, at det nye map vil få en snert af “southeast Asian feel”, og have mere fokus på intens action fra spillets start pga. de mindre fysiske rammer.

PUBG Corp. Forklarer ligeledes, at nye maps er i støbeskeen i deres 2018 roadmap.

Husk at se vores nyeste FarCry Boomer box unboxing.