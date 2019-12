AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-19 09:44:01

Sony bekræfter PlayStation 5 detaljer såsom 8K grafik og SSD

Nye detaljer vedrørende Sonys næste generation konsol er endelig kommet frem, og bekræftet af lead architect, Mark Cerny.

Nye detaljer vedrørende Sonys næste generation konsol er endelig kommet frem, og bekræftet af lead architect, Mark Cerny. Mens konsollen endnu ikke navngivet, lover Sony understøttelse af 8K, ray tracing, bagudkompatibilitet og SSD lagring, der helt sikkert oppe loadtiderne markant.



Sony samarbejder igen med AMD, hvor en del af samarbejdet omhandler integration af en ny 8-core chip baseret på tredje generation i Ryzen serien, som indbefatter 7nm Zen 2-mikroarkitekturen.

I følge flere udenlandske kilder, Sony's next-gen konsol allerede i hænderne på developers i form development kits, og i kølvandet melder Sony om hurtig udbredelsen af disse kits, så spilproducenterne har rigelig tid til at akklimatisere til den nye konsol fra Sony.



Den nye konsol vil også udnytte en brugerdefineret Radeon Navi grafik variant, der understøtter føromtalte ray tracing og opløsninger op til 8K.



I et interview med Wired forklarer Cerny:



“It's been a little bit of a frustration that audio did not change too much between PlayStation 3 and PlayStation 4. With the next console the dream is to show how dramatically different the audio experience can be when we apply significant amounts of hardware horsepower to it”



Det lader til, at vi bliver nødt til at vente til 2020 før den næste PlayStation rammer markedet, selvom der sikkert kommer stakkevis af nyheder før vi når der til.

Det forlyder Sony overvejer at droppe E3 senere på året, så her skal vi nok ikke forvente meget nyt om PS5.

Kilde

Wired