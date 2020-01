AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-10 14:03:32

Sony har frigivet en ny gameplay trailer til Borderlands 3 samt release dato.

Endnu en gameplay trailer til det meget medieomtalte Borderlands 3 er frigivet, og i samme omgang har udviklerne bag sat en lanceringsdato på lyder på 13 september 2019 til PlayStation 4.

Nedenstående video, giver et indblik i gameplayet i Borderlands 3 samt nogle af de features, der bliver tilgængelige i spillet.



Sony fortæller:



“Attention Vault Hunters! After years spent developing the game behind closed doors, I am thrilled and relieved to finally say this out loud: Borderlands 3 is real, and it’s coming out later this year. We unveiled the game at PAX East last Thursday, and today I can confirm Borderlands 3 will launch on September 13, 2019. I’m also proud to share our third Borderlands 3 trailer (assuming you count the “Mask of Mayhem” teaser we posted last Wednesday and the footage we debuted at PAX East)”



