AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-20 09:24:34

Sony løfter sløret for ny PS4-controller

Mini Wired Gamepad kan vise sig at være et ganske fint alternativ til dig den aktive PlayStation 4-gamer, der samtidig gerne vil prøve at spare lidt penge.

Hvis du er på udkig efter en ny PS4-controller, men ikke har lyst til at betale prisen for en DualShock 4-controller, så kan Sony nu have fundet den helt rette løsning til dig.

Virksomheden har netop løftet sløret for den såkaldte Mini Wired Gamepad. Controlleren er udviklet af Hori og kan erhverves for blot 30 dollars.

Den er udstyret med mange af de samme egenskaber som DualShock 4-controlleren, men er til gengæld 40 procent mindre. Det går det den både mere kompakt og transportabel.

Det eneste umiddelbare minus ved den nye PS4-controller, er, at den ikke ankommer i en trådløs tilstand.

Mini Wired Gamepad vil først og fremmest blive udgivet i USA og Canada. Det er endnu uvist, hvornår den kommer til Europa.