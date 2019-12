AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-21 12:54:48

Sony video sammenligner PlayStation 5 performance mod PS4 Pro

Efter at have afsløret detaljer om næste generations konsol i sidste måned, har Sony netop frigivet en præsentation, der sammenligner PlayStation 5 (under forudsætning af at det bliver navnet) med PS4 Pro.

Efter at have afsløret detaljer om næste generations konsol i sidste måned, har Sony netop frigivet en præsentation, der sammenligner PlayStation 5 (under forudsætning af at det bliver navnet) med PS4 Pro.

Resultatet er ret imponerede, og viser kommende konsol loader et spil omkring ti gange hurtigere end Pro og renderer in-game scener med højere hastighed end på PS4 Pro.

Udstillingsvinduet var en del af Sonys Corporate Strategy Meeting, som blev fulgt af Wall Street Journalens Takashi Mochizuki. Han tweeted en video, der viser, hvor meget forskel PS5s SSD gør ved loadtider. Udviklerversionen af maskinen loader Marvel's Spider-Man på under et sekund, mens PS4 Pro tager lidt over otte sekunder.

Videoen viser også PS5s evne til at render scener hurtigere i spil, hvilket gør det muligt at se genstande og teksturer hurtigt end tidligere.

Mens Sony endnu holde de vigtige kort ind til kroppen, forklarede de dog, at de ville have fokus på områder som computing, streaming, cloud og 5G teknologier, hvoraf en del vedrører det nyligt annoncerede Sony / Microsoft partnerskab, der vil hjælpe til at udvikle bedre spille streaming.

Sony tilføjede i samme omgang, at udviklingen af Remote Play og PlayStation Now vil give en gnidningsfri spiloplevelse når som helst og hvor som helst.

Ud over tilføjelsen af SSD, forklarede Mark Cerny fraa Sony, at deres nye konsol understøtter 8K, ray-tracing og bagudkompatibilitet.

Fremtidens næste Sony konsol bygges med en 8-core AMD Ryzen CPU bygget på 7-nanometer Zen 2 arkitektur og en custom Navi GPU.

Der er endnu ikke fremkommet en officielt lanceringsdato, som formodes at være i 2020.

Kilde & Billede

Wall Street Journalens Takashi Mochizuki